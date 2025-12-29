martedì, Dicembre 30, 2025
Ultimo:
CRONACAIN PRIMO PIANOPESARO & provincia

Abitazione non fruibile dopo un incidente stradale

www.laltrogiornale.it

MONTEMAGGIORE AL METAURO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 20 di ieri sera in via Europa per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura uscita dalla sede stradale e finita contro l’ingresso di un’abitazione.
La squadra di Fano, a seguito delle verifiche effettuate, ha dichiarato l’abitazione non fruibile.
Sul posto sono intervenuti anche la Polizia e il personale sanitario del 118.

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it