Abitazione non fruibile dopo un incidente stradale

MONTEMAGGIORE AL METAURO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 20 di ieri sera in via Europa per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura uscita dalla sede stradale e finita contro l’ingresso di un’abitazione.

La squadra di Fano, a seguito delle verifiche effettuate, ha dichiarato l’abitazione non fruibile.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia e il personale sanitario del 118.

