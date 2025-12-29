A Pesaro il sindaco Biancani nomina Mattia Galeazzi assessore della Giunta comunale

“Un giovane per dare futuro all’alleanza che sostiene la città”

PESARO – Con proprio decreto, il sindaco di Pesaro Andrea Biancani ha nominato Mattia Galeazzi nuovo assessore della giunta comunale.

«Mattia Galeazzi è una figura che conosco e apprezzo – dichiara Biancani –. Proviene dalla lista del Movimento 5 Stelle che mi ha sostenuto, ed è stato candidato sia alle elezioni comunali sia alle ultime regionali. La scelta di un giovane darà futuro all’alleanza che mi ha sostenuto e che non è mai stata messa in dubbio, al di là di quanto qualcuno ha dichiarato».

Il sindaco sottolinea il valore politico e amministrativo della nomina: «È un elemento prezioso che entra in giunta. Una scelta che guarda al futuro, rafforza la maggioranza e dà continuità a un’alleanza solida, chiamata a governare con responsabilità e visione».

«Ho scelto un profilo giovane (Galeazzi è un classe ’92, ndr), una novità – prosegue Biancani – per me e per l’Amministrazione comunale, un’opportunità per portare nuova energia, spunti, progetti e sguardi nuovi, rafforzando il contributo del Movimento 5 Stelle sia in giunta sia all’interno del Consiglio comunale».

Galeazzi manterrà le stesse deleghe della predecessora: Attività economiche, Decoro urbano, Reti informatiche e città digitale, Sviluppo e promozione delle attività legate alla pesca. «A lui ho esplicitamente chiesto di portare nuove energie; gli ho chiesto in maniera chiara di proseguire l’attività di confronto con le associazioni di categoria ma anche con i singoli operatori economici. Questo perché ritengo sia giusto e importante individuare nuove modalità di confronto che possano aiutarci a fare le scelte migliori per un settore così importante per la città».

Il sindaco ricorda inoltre che Galeazzi, «è una persona che avevo già nominato all’interno della Fondazione Pesaro Nuovo Cinema. Per questo, in coerenza e trasparenza, ha già rassegnato le dimissioni dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, presieduta da Giuliana Gamba, incarico che ricopriva dalla nomina di aprile 2025».

Mattia Galeazzi, geometra, entra dunque ufficialmente a far parte dell’esecutivo cittadino. «A lui va il mio in bocca al lupo per un buon lavoro e il benvenuto nella squadra della giunta comunale», conclude il sindaco Biancani.

