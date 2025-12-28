Sì al bilancio di previsione 2026: una spinta decisiva allo sviluppo di Mondolfo

Investimenti strutturali, promozione turistica e centralità delle politiche sociali

MONDOLFO – E’ stato approvato, nel consiglio comunale del 23 dicembre, il bilancio di previsione 2026, una manovra ambiziosa per continuare a far crescere la città, migliorare il territorio e la vita dei cittadini.

Notevole il piano delle opere pubbliche che prevede investimenti strutturali: tra gli interventi strategici il lungomare sud con il completamento della Ciclovia Adriatica nel tratto tra le ‘Vele’ e il nuovo ponte sul Cesano e la riqualificazione di viale della Repubblica e via delle Province nella zona centrale di Marotta con nuovi percorsi ciclopedonali e asfalti. Entrambe le opere saranno realizzate con fondi del bilancio comunale e fondi regionali.

Tra gli interventi di maggior rilievo vi è la nuova struttura sportiva coperta di via Martini. Un investimento di circa 1.400.000 euro, per dare alle associazioni un impianto per discipline indoor (calcio a 5, basket e pallavolo) a garantire a bambini e famiglie il diritto allo sport e alla socialità all’interno della propria città.

Un altro intervento atteso da tempo interesserà anche il borgo di Mondolfo: si tratta della riqualificazione di via San Michele, lungo la cinta muraria. Verrà ripristinata la pavimentazione in porfido per restituire prestigio a questa parte del borgo storico.

Continueranno nel 2026 le opere per la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico: a Marotta Nord le due vasche di laminazione adiacenti al fosso di via Illica e il proseguimento del canale su via Corfù. A Ponte Rio, gli importanti lavori sul fosso di Rio Stacciola.

Parallelamente ai grandi cantieri, l’Amministrazione conferma il massimo impegno nel presidio del territorio con la pianificazione della manutenzione ordinaria e straordinaria per la cura del verde pubblico e del decoro urbano.

L’attenzione al sociale e la persona sono al centro di ogni scelta politica di questa Amministrazione. Con oltre 2,5 milioni di euro, viene garantita la continuità di tutti i servizi essenziali: dal sostegno a disabilità e anziani, mense, trasporti scolastici e il supporto al terzo settore. Per le politiche educative, nel 2026 verrà ultimato il nuovo nido comunale di Centocroci. Una struttura ex novo volta a ridurre le liste d’attesa e a garantire un servizio essenziale alle famiglie, sin dai primi mesi di vita del bambino.

Il bilancio riserva un ruolo centrale anche al turismo, leva economica fondamentale del nostro territorio. Gli stanziamenti sono destinati a consolidare le grandi manifestazioni estive a Marotta e Mondolfo e a garantire la qualità degli eventi volti ad attrarre flussi turistici e a promuovere l’immagine della nostra città.

In conclusione, il bilancio di previsione 2026 del Comune di Mondolfo coniuga consolidamento e rilancio e rappresenta un patto sociale con la cittadinanza, fondato sull’efficienza amministrativa, sulla trasparenza e sulla volontà di garantire a tutti i cittadini un comune sicuro e attrattivo.

