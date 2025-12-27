Il comune di Mondolfo vince il ricorso da più di dieci mesi ma l’antenna è ancora lì

di DANIELE CECCARELLI

MONDOLFO – Con la sentenza del Consiglio di Stato, la n. 1928, che è stata pubblicata il 7 marzo 2025, viene ribaltata la precedente sentenza del TAR Marche e quindi: “l’antenna 5G ora va spostata, accolto il ricorso del Comune” come titolavano i media poco più di un mese fa quando la sentenza fu resa pubblica.

La sentenza fa seguito al diniego dell’Amministrazione Comunale all’installazione di una antenna di telefonia mobile del 6.5.2022, nell’ordine sono arrivate: l’ordinanza cautelare del TAR del 2.9.2022, l’ordinanza collegiale del TAR del 10.2.2023, la sentenza del TAR del 27.7.2023 favorevole alla compagnia proprietaria della stazione radio.

Il 5.12.2024 l’antenna è entrata in funzione.

Infine la sentenza del Consiglio di Stato del 7.3.2025 favorevole al ricorso dell’Amministrazione Comunale.

La sentenza del Consiglio di Stato impone lo spostamento della antenna ILIAD di un 20 o 30 metri, in linea d’aria dal sito attuale, in un’area di proprietà comunale non soggetta alla fascia di rispetto del P.R.G. e non tutelata dalla Soprintendenza.

Quale sia di preciso questo nuovo sito la sentenza non lo indica.

Lo spostamento è minimo, non sono 200 o 300 metri dalle case, ma solo 20 o 30 metri in linea d’aria.

La vicenda che va avanti da più di tre anni non sembra avere epilogo nonostante la vittoria legale dell’Amministrazione Comunale.

È una vicenda singolare.

Nel mentre dalle altre parti spuntano come funghi comitati di cittadini contrari alla installazione di antenne vicine alle proprie abitazioni o siti sensibili a Mondolfo l’Amministrazione comunale vince un ricorso al Consiglio di Stato, spendendo soldi pubblici, contro la installazione di una antenna di telefonia mobile già dieci mesi fa, ma l’antenna rimane lì.

Più singolare ancora che l’intero consiglio comunale non se ne occupi.

N.B. Foto n. 1, l’antenna in funzione; foto n. 2, il sito di proprietà comunale dove probabilmente dovrebbe essere spostata (si accede da viale Vittorio Veneto).

