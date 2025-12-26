Ubriaco crea il caos all’interno di un bar di Osimo e aggredisce i Carabinieri, arrestato

Il fatto è accaduto la notte di Natale. Un militare lievemente contuso

OSIMO – Durante la notte di Natale, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Osimo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un pregiudicato 49enne di origini rumene. Una gazzella dell’Arma è intervenuta presso il Silicon Bar di quel centro poiché l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, stava infastidendo il titolare e gli avventori. All’arrivo sul posto della pattuglia, l’esagitato non ha accennato a calmarsi bensì si è mostrato ancora più irragionevole e aggressivo, inizialmente rifiutandosi di fornire le proprie generalità quindi scagliandosi violentemente contro i militari ed ingaggiando con loro un’aspra colluttazione, al cui esito è stato bloccato e tranquillizzato.

Nella circostanza un militare ha riportato contusioni, per fortuna non gravi, agli arti per le quali è stato medicato presso l’ospedale di Osimo. Il soggetto è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Questa mattina il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dello straniero la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Trattandosi di provvedimento precautelare adottato nella fase delle indagini preliminari, a favore della persona arrestata vige il principio di non colpevolezza, sino a sentenza definitiva di condanna.

