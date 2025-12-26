Alla guida dopo aver bevuto, provoca un incidente a Cupramontana, automobilista denunciato dai Carabinieri

E’ accaduto il giorno di Natale. Patente ritirata e veicolo sottoposto a sequestro

CUPRAMONTANA – Giornate di intensi controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Fabriano che anche nei giorni di festa, come di consueto, hanno garantito la presenza in strada di numerose pattuglie per contrastare i reati predatori e scongiurare i rischi per la circolazione stradale.

La sera di Natale, una gazzella dell’Aliquota Radiomobile di Fabriano è intervenuta a Cupramontana per un incidente stradale nel quale un’automobilista aveva anche riportato ferite, per fortuna di lieve entità. Ricostruendo la dinamica del sinistro, i militari hanno accertato la responsabilità di uno dei conducenti coinvolti, un 43enne straniero, il quale è stato sottoposto all’alcoltest, risultando positivo con un tasso alcolemico superiore di quasi 3 volte il consentito. L’uomo è stato quindi deferito per guida in stato di ebbrezza alcolica, la sua patente di guida è stata ritirata ed il veicolo dal lui condotto è stato sottoposto a fermo amministrativo.

La persona denunciata è da considerarsi sottoposta ad indagini preliminari. Nei suoi confronti vige pertanto la presunzione di non colpevolezza, sino a sentenza definitiva di condanna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati