A Camerano torna il Presepe Vivente, più di 70 figuranti e un’atmosfera unica

CAMERANO – Dopo il grande successo dello scorso anno, torna il Presepe Vivente di Camerano, in un’atmosfera magica e suggestiva, ricca di storia e tradizione.

Patrocinata dal Comune di Camerano, l’iniziativa è organizzata dalla Proloco e dal Comitato Presepe, un gruppo affiatato di appassionati volontari che, anno dopo anno, aggiungono nuovi e affascinanti elementi all’allestimento, rendendo ogni edizione unica e sempre più ammaliante.

Si apre il 1° gennaio, con repliche il 4 e il 6 gennaio, dalle 16,00 alle 19,30. Il cuore del presepe vivente si svilupperà nel suggestivo centro storico di Camerano, con il coinvolgimento di spazi messi a disposizione dal Comune e dai privati cittadini del paese, con la collaborazione di oltre 70 figuranti e una sceneggiatura capace di creare un’atmosfera unica.

Il percorso offre un’esperienza sensoriale completa, dove c’è tanto da vedere ma anche da gustare, con degustazione di vino e assaggi culinari a tema. E a rendere il tutto ancora più suggestivo contribuiranno:

– il giorno 1° gennaio il coro parrocchiale, diretto dal Maestro Barbara Rubini, accompagnato dai Ten’s Celebration, itinerante lungo tutto il percorso;

– il giorno 4 gennaio il Coro “Città di Camerano”, diretto dal Maestro Angelo Biancamano, all’entrata del presepe;

– il giorno 6 gennaio gli zampognari, in collaborazione con il Parco del Conero, che con il loro suono renderanno ancora più suggestivo l’ambiente natalizio.

La tradizionale natività anche quest’anno sarà ospitata nella storica Grotta Ricotti, un tratto del vasto patrimonio ipogeo di Camerano, che renderà ancora più emozionante il viaggio nel tempo fino all’antica città di Betlemme.

L’ingresso al Presepe Vivente sarà situato all’incrocio tra via San Francesco e via San Apollinare, con una partecipazione ad offerta minima. Il ricavato dell’iniziativa verrà devoluto, a fini benefici, alle associazioni del territorio cameranese.

A rendere ancora più ricca l’offerta turistica nei giorni delle rappresentazioni, Camerano ospita la VIII mostra dei presepi artistici presso la Chiesa di Santa Faustina .

L’esposizione rappresenta un’occasione unica per scoprire l’arte e le tradizioni legate alla natività in Italia e nel resto del mondo.

Un’occasione imperdibile, quindi, per vivere la magia del Natale in uno dei borghi più affascinanti della provincia di Ancona.

