Scoperta ad Ancona una Targa in memoria dell’architetto Vincenzo Pirani

ANCONA – In via Indipendenza al numero civico 3, presso quella che è stata per tanti anni la casa abitata dall’architetto Vincenzo Pirani, alla presenza di un piccolo gruppo di persone accorse a rendere omaggio ad un grande anconetano, l’Assessora alla Cultura del Comune dorico Marta Paraventi ha scoperto in suo onore una targa commemorativa.

Si è trattato di un gesto atteso da qualche tempo, almeno dal 5 ottobre, giorno del Convegno tenutosi al Ridotto del Teatro delle Muse per ricordare la figura di Vincenzo Pirani.

La targa è stata posizionata accanto a quella che nel 2010 è stata dedicata al naturalista Luigi Paolucci, personaggio di spicco della nostra realtà cittadina. Ma il carico di storia non si è fatto attendere: sempre su via Indipendenza, ma al numero civico 4 è ancora presente una vistosa R sul muro, che sta a dimostrare che in quello stesso posto era presente un rifugio per proteggere la popolazione dalle incursioni aeree. In fondo alla via è ubicata l’ex caserma Villarey, ora sede della Facoltà di Economia, tristemente nota per aver dato ospitalità a tanti militari che vennero poi fatti prigionieri dai tedeschi nei giorni immediatamente successivi all’Armistizio dell’8 settembre 1943.

Questo piccolo grande omaggio all’architetto Vincenzo Pirani, ad oltre trenta anni dalla sua scomparsa, sarà sicuramente lo stimolo alla ristampa degli scritti dell’illustre nostro concittadino.

