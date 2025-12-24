mercoledì, Dicembre 24, 2025
Finisce con l’auto in una scarpata, soccorso e portato in ospedale

URBINO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 9.30, a seguito di una richiesta pervenuta dai Carabinieri di Urbino, per la ricerca di una persona in località Ca’ Vagnino, probabilmente uscita di strada lungo il tracciato viario.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Urbino, dopo alcuni minuti di ricerca, ha individuato un’autovettura con una persona all’interno, finita in una scarpata.

La persona è stata raggiunta, recuperata e affidata alle cure del personale sanitario del 118.

 

