Un negozio in fiamme nella notte a Pesaro

PESARO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 4.45 circa in via Guido di Arezzo per l’incendio di un negozio.

La squadra di Pesaro, con l’impiego di due autobotti, ha provveduto allo spegnimento delle fiamme ed alla messa in sicurezza dell’area interessata.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia di stato.

Non si registrano persone ferite.

