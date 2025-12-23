Tra Natale e fine anno variano le aperture dei CentrAmbiente di Ancona

Dal 27 al 31 dicembre chiuso il CentrAmbiente di via del Commercio 27. Posatora operativo con orari dedicati e soluzioni pratiche per smaltire bottiglie e packaging natalizio. Servizi festivi garantiti per raccolta rifiuti e decoro urbano su tutti i comuni gestiti dall’azienda

ANCONA – AnconAmbiente S.p.A. informa la cittadinanza che, per motivi tecnici, il CentrAmbiente di via del Commercio 27 resterà chiuso nelle giornate del 27, 29, 30 e 31 dicembre.

Per garantire continuità del servizio e rispondere alle esigenze dei cittadini, il CentrAmbiente di Posatora, in via Sanzio Blasi snc, sarà aperto straordinariamente la mattina del 27 dicembre, dalle ore 9.00 alle 12.00, mentre nei giorni 29, 30 e 31 dicembre osserverà l’apertura pomeridiana consueta, dalle ore 15.30 alle 18.30. Si precisa inoltre che tutti i CentrAmbiente di AnconAmbiente situati a Fabriano e nell’Alta Vallesina resteranno regolarmente aperti e osserveranno le consuete aperture previste, ad eccezione delle sole giornate festive del 25 e 26 dicembre.

Durante le festività, tra pranzi in famiglia, cene con gli amici e brindisi che si susseguono, non è raro che in casa si accumulino bottiglie in vetro e confezioni colorate dei regali appena scartati. Un segno evidente delle feste, che però può essere gestito in modo semplice e responsabile. Per smaltire correttamente vetro e packaging natalizio in eccesso, i cittadini di Ancona possono conferire comodamente i materiali presso il CentrAmbiente di Posatora, evitando accumuli domestici e dando nuova vita ai rifiuti attraverso una raccolta differenziata efficiente. Un piccolo gesto pratico che permette di archiviare le feste con ordine e attenzione concreta all’ambiente.

AnconAmbiente ricorda inoltre che nelle giornate festive del 25 dicembre, Natale, e del 26 dicembre, Santo Stefano, saranno garantiti i servizi ordinari “festivi” di raccolta dei rifiuti e di mantenimento del decoro urbano su tutto il territorio gestito dall’azienda: Ancona, Cerreto d’Esi, Fabriano, Sassoferrato e Serra de’ Conti.

