“Scollegati” il 5 gennaio al Teatro delle Muse di Ancona proposto dall’Oasi di Paradiso

ANCONA – Lunedì 5 gennaio, alle ore 20.30, al Teatro delle Muse andrà in scena “Scollegati”, opera realizzata dalle ragazze e dai ragazzi dell’Oasi di Paradiso. La commedia è tutta incentrata sulle vicende di una famiglia del nostro tempo, alle prese con le nuove tecnologie.

Lo spettacolo teatrale è patrocinato dalla Regione Marche e dal Comune di Ancona, e parte del ricavato verrà devoluto alla Fondazione Ospedale Salesi. Sicuramente la commedia sarà l’occasione per ridere, ma anche per riflettere, in quanto è nota, da qualche anno, nella nostra realtà cittadina, la presenza dell’Oasi di Paradiso e delle sue iniziative che hanno per oggetto le difficoltà che spesso s’impadroniscono dei nostri ragazzi, che vanno sempre aiutati e comunque mai lasciati soli.

Guardiamo allora con gratitudine alle persone che hanno maggiormente contribuito alla realizzazione dello spettacolo: la regia e la sceneggiatura sono di Maria Pannozzi, la Direzione artistica è di Matteo Poiani, le Coreografie sono di Serena Calandri, le Illustrazioni sono di Cecilia Burattini e la Scenografie sono di Emma Michelini e Chiara Pannozzi.

In conclusione, corriamo ad acquistare i biglietti per il 5 gennaio per vedere “Scollegati”, lo spettacolo teatrale proposto con tanta cura dall’Osi di Paradiso che, oltre a strapparci un sorriso e non solo, sarà anche la modalità per salutare l’impegno di tutti i componenti della Struttura educativa anconetana.

