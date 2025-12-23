Il presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione Davide Prosperi è intervenuto ad Ancona / FOTO

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Nella Sala Conferenze della Federazione Italiana Gioco Calcio di Ancona, il Presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione prof. Davide Prosperi ha incontrato Cittadini ed Istituzioni. Oltre ad una sala affollata, nutrita è stata la presenza di persone rappresentanti delle Istituzioni locali.

Nel portare il proprio saluto l’Arcivescovo di Ancona Mons. Angelo Spina, dopo aver espresso la gratitudine per la presenza dell’autorevole ospite, ha ricordato il periodo dell’Avvento, che è un tempo di attesa, anche se il momento storico che stiamo vivendo è caratterizzato dallo svuotamento dei granai e dal riempimento degli arsenali. L’Arcivescovo ha invitato tutti ad essere invece costruttori di pace, in questo tempo di Natale che ci accompagna a vedere nella nostra vita la Luce.

Prosperi ha risposto ad alcune domande dei presenti, che non hanno mancato di prospettare le difficoltà della vita di tutti i giorni. Guardate “Cristo è venuto in questo nostro mondo non per quelli che si sentono a posto, ma per coloro che sono in difficoltà”.

Interessanti le sollecitazioni provenienti dal mondo della scuola, e qui Prosperi non poteva mancare di comunicare la grande importanza che è sempre stata data dal fondatore don Giussani all’importanza della libertà di educazione.

“Ricordiamoci che la fede non va mai separata dalla realtà, anzi la si vede soprattutto quando ci consente di conoscere meglio la realtà”. E qui il presidente ha ricordato come quando, nei suoi viaggi negli Stati Uniti, tanto per fare un esempio, talvolta si trova veramente sorpreso, se non spiazzato, ma poi si rende conto che un approccio alla realtà viene facilitato e impreziosito proprio dalla provocazione della fede che lo aveva stupito .

A proposito di un incontro tra gli studenti della nostra città e la testimonianza di due madri, rispettivamente palestinese ed israeliana, il grande dramma della presenza dei conflitti ha fatto irruzione all’incontro. Prosperi ha poi evidenziato la parola di papa Leone, particolarmente portato all’ascolto, un grande personaggio per questo mondo che talvolta sembra impazzito.

Realtà, fede, libertà di educazione: il presidente non poteva però congedarci senza richiamarci alla parola e alla testimonianza del nostro carissimo don Luigi Giussani, senza del quale anche l’incontro di questa sera non avrebbe avuto ragione di essere.

Ha condotto l’incontro Massimo Orselli, che ha ricordato i vari incontri che il movimento di educazione ecclesiale di Comunione e Liberazione propone in questo tempo di Natale, dalla campagna per raccogliere fondi per AVSI, come pure il tradizionale acquisto delle calze della Befana, ideate- e non mancheremo mai di sottolinearlo – dalla carissima Laura Gradara, che non mancherà di guardarci dal cielo.

