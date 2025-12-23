I Salesiani di Ancona propongono di trascorrere la notte di Capodanno presso il Pallone di via don Bosco

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Per trascorrere insieme la notte del 31 dicembre, in attesa di quel 2026, che già porta con sé una lunga lista di speranze ed aspettative di vario genere, i Salesiani di Ancona propongono una simpatica iniziativa, denominata “Un Capodanno diverso”. L’idea nasce da una semplice considerazione: i Salesiani mettono a disposizione l’ambiente ed ognuno porta qualcosa da mangiare e lo condivide con gli altri. La serata è gratuita, anche se dovranno essere rispettate delle regole ben precise. Non mancherà la Musica e l’animazione per tutte le età, senza trascurare quindi grandi e piccini.

Per iscriversi è necessario contattare il numero telefonico 338/1963124.

Mi sembra una bellissima iniziativa, che merita di essere fatta conoscere e che sicuramente farà del bene alle tante persone destinate a rimanere sole.

Il Capodanno dai Salesiani, pur nella sua semplicità, si propone di salutare l’Anno Nuovo che noi tutti attendiamo con trepidazione con quello spirito di Condivisione, che ha dato una bella prova con il Presepe vivente che ha riscosso un grande successo.

