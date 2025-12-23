I Carabinieri di Falconara restituiscono la refurtiva ad una 86enne truffata

L’anziana signora, residente a San Costanzo, aveva subito la classica truffa del finto appartenente alle forze dell’ordine da parte di un uomo che era stato poi arrestato dai militari

FALCONARA MARITTIMA – Questa mattina, i militari della Tenenza Carabinieri di Falconara Marittima hanno ricevuto una visita molto speciale. Di buon’ora infatti, la signora Cesarina è arrivata in caserma da San Costanzo, dove risiede, per ricevere indietro dai militari il denaro che le era stato sottratto da un truffatore, con la solita tecnica del finto appartenente alle forze dell’ordine.

L’episodio risale al 2 dicembre scorso; il truffatore era riuscito a riscuotere dall’anziana signora circa 2500 Euro in contanti e poi si era dato a una precipitosa fuga poiché nel frattempo era stato scoperto dalla figlia della vittima, che aveva immediatamente allertato i veri Carabinieri. La fuga dell’uomo tuttavia non è durata tanto.

Sono stati proprio i militari dell’Arma di Falconara ad intercettarlo in auto e bloccarlo, arrestandolo per truffa aggravata. L’ennesimo colpo ai truffatori senza scrupoli che nell’ultimo periodo vengono sempre più braccati dalle forze dell’ordine, forti anche di una maggiore attenzione e sensibilità della popolazione che ricorre al numero unico di emergenza 112 con crescente incidenza ai primi segnali di persone o telefonate sospette.

La Signora Cesarina, sorridente e soddisfatta, ha voluto quindi immortalare il momento della restituzione assieme ai suoi Carabinieri, che nell’occasione le hanno donato anche un calendario storico dell’Arma.

