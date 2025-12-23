Ennesimo danneggiamento al centro per l’assistenza agli anziani di Jesi, i Carabinieri arrestano una persona

JESI – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Jesi hanno arrestato in flagranza, per danneggiamento e atti persecutori, un 25enne di origini pachistane, già noto alle forze dell’ordine e alle cronache per numerosi atti di vandalismo, tra i quali il danneggiamento della biglietteria della stazione ferroviaria di Jesi avvenuto il 6 settembre scorso.

I militari sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi presso gli uffici jesini della Cooperativa Cooss Marche (servizi per l’assistenza per gli anziani) dove l’uomo si era recato con fare minaccioso, pretendendo di accedere. Lo straniero non è nuovo a questi veri e propri assalti alla sede della stessa cooperativa, presa di mira numerose volte nelle scorse settimane senza un’apparente ragione.

Nella circostanza odierna i dipendenti, terrorizzati dalla presenza dell’uomo, si sono barricati all’interno dei locali addirittura sbarrando la porta con una scrivania per tentare di impedirgli di fare irruzione. Tuttavia l’uomo è riuscito ad entrare venendo però immediatamente bloccato dai militari dell’Arma.

Lo straniero risulta peraltro già colpito dalla misura cautelare del divieto di dimora inflittagli dal Tribunale di Ancona a novembre scorso, all’esito di un precedente arresto per analoghi fatti. Lo stesso è stato anche attinto da un foglio di via obbligatorio dal comune di Jesi, emesso dalla Questura di Ancona per i numerosi illeciti commessi in quel centro. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Jesi. Domani mattina si terrà presso il Tribunale di Ancona l’udienza per direttissima.

Trattandosi di provvedimento precautelare adottato nella fase delle indagini preliminari, a favore della persona arrestata vige il principio di non colpevolezza, sino a sentenza definitiva di condanna.

