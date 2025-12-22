Natale solidale, beni alimentari consegnati alla Caritas di Sassoferrato

SASSOFERRATO – Si è conclusa l’iniziativa “Natale Solidale”, promossa da Forza Italia Giovani Nazionale, con la consegna alla Caritas di Sassoferrato dei beni alimentari di prima necessità, raccolti grazie alla generosità dei cittadini.

Forza Italia Sassoferrato è stata la prima realtà della Provincia di Ancona ad aderire all’iniziativa, dimostrando grande attenzione ai temi della solidarietà e della vicinanza concreta alle famiglie del territorio, soprattutto nel periodo natalizio.

Era presente la Consigliera Regionale Chiara Biondi che ha affermato: “Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento per l’iniziativa del Natale Solidale promossa da Forza Italia Giovani, un gesto concreto che dimostra come l’impegno politico possa e debba tradursi anche in attenzione, vicinanza e solidarietà verso chi vive situazioni di fragilità. Un ringraziamento particolare va alla sezione di Forza Italia di Sassoferrato coordinata da Lucia Panetti che ha scelto di aderire con convinzione a questa iniziativa, destinando i beni raccolti alla Caritas di Sassoferrato. Una scelta che testimonia sensibilità, responsabilità e profondo radicamento nel territorio. Vedere i giovani impegnarsi in prima persona, con spirito di servizio e generosità, è un segnale bellissimo e incoraggiante: significa coltivare una politica fatta di valori, di ascolto e di attenzione verso la comunità. Il Natale Solidale è questo: unire, condividere, prendersi cura degli altri. A Forza Italia Giovani e alla comunità di Sassoferrato va il mio sostegno e il mio grazie più autentico”.

“Il Natale Solidale che si è svolto a Sassoferrato rappresenta una testimonianza concreta di quanto la solidarietà e l’impegno condiviso possano tradursi in un sostegno reale per le persone in difficoltà. Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla coordinatrice locale Lucia Panetti, a tutti i volontari, ai giovani e ai cittadini che hanno partecipato con generosità alla raccolta alimentare, rendendo possibile il successo dell’iniziativa. Il lavoro attento, la dedizione e la sensibilità dimostrata sono stati fondamentali per l’ottima riuscita del Natale Solidale, iniziativa presente su tutto il territorio nazionale e che dimostra come l’attenzione verso il prossimo e il valore della comunità siano principi centrali dell’impegno di Forza Italia Giovani”, ha espresso in una nota la responsabile nazionale del progetto Martina Ratta.

Alla consegna ha preso parte anche Giulia Fedele, segretaria regionale di Forza Italia Giovani per le Marche la quale ha sottolineato: “ sono soddisfatta per il calore con cui la Regione Marche ha accolto l’iniziativa promossa dal nostro membro in Segreteria Nazionale, Martina Ratta e sono particolarmente orgogliosa del successo ottenuto nella provincia di Ancona e, in modo speciale, a Sassoferrato, realtà nella quale abbiamo recentemente riaperto la sede comunale di Forza Italia. Qui, grazie all’impegno instancabile della consigliera regionale Chiara Biondi e al prezioso lavoro della Segretaria comunale Lucia Panetti, siamo riusciti a raggiungere un risultato concreto e tangibile, che sarà devoluto alla Caritas locale, portando un aiuto reale a chi più ne ha bisogno. Questa esperienza conferma ancora una volta che Forza Italia non è una forza politica distaccata dai cittadini, ma una comunità attiva, capace di trasformare idee e valori in gesti concreti. Con iniziative come questa, ribadiamo la nostra missione: stare al fianco dei cittadini, ascoltare le loro esigenze, sostenere chi si trova in difficoltà. La politica deve servire il territorio, e noi siamo qui per farlo, ogni giorno, con passione e determinazione”.

Questa raccolta è la dimostrazione che anche una comunità piccola, quando è unita, può fare grandi cose. Ringraziamo tutti i cittadini che hanno partecipato: ogni donazione è stata un gesto di cura verso chi è in difficoltà.

Forza Italia Sassoferrato rinnova il proprio impegno nel promuovere iniziative di solidarietà e sostegno sociale, convinta che la politica debba essere prima di tutto ascolto, presenza e azione concreta sul territorio.

