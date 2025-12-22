martedì, Dicembre 23, 2025
Le vie dei presepi di Fano in cammino verso l’anno di san Francesco

FANO – In concomitanza con il Santo Natale il gruppo di lavoro de ‘Le vie dei Presepi di Fano’ ha organizzato due diversi momenti di condivisione dell’esperienza della Natività di Gesù Cristo e per scambiarci gli auguri.

Mercoledì 24 dicembre 2025 ore 23:45 ‘InCanto‘ con la Cappella Musicale del Duomo di Fano, Maestro Stefano Baldelli

Passeggiata lungo le vie dei presepi con il Vescovo Monsignor Andrea Andreozzi, la Cappella Musicale e i fedeli.
Incontro: Cattedrale, Piazza Clemente VIII 3
Giovedì 25 dicembre 2025 ore 17:00 ‘InChiesa’ con l’ass. Vivere il Poderino. Il Vescovo Monsignor Andrea Andreozzi e i fedeli.

Incontro: chiesa della Madonna delle Grazie, Via della Trave 48. 

La mappa dei presepi presenti in città la trovate https://bit.ly/presepidifano

Seguite gli aggiornamenti su https://www.facebook.com/groups/554269956571305/ e https://www.instagram.com/leviedeipresepidifano?igsh=MW5wNmZ1dDhlNTNrMA==

Info: +39 328 289 8437

leviedeipresepifano@gmail.com

