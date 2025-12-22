Confservizi Centro Italia sceglie la continuità: Antonio Gitto rieletto Presidente

Giunta e coordinatori di settore rinnovati per il triennio 2026-2028, per garantire continuità e rappresentanza dei servizi pubblici nelle Marche e in Umbria

ANCONA – Si è svolta questa mattina, presso la sede della Società Astea S.p.A. di Osimo, l’Assemblea di Confservizi Centro Italia. Hanno partecipato rappresentanti di aziende e enti pubblici delle Marche e dell’Umbria, con l’obiettivo principale di nominare l’ufficio di presidenza e rinnovare gli organi statutari per il triennio 2026-2028. L’Assemblea ha confermato Antonio Gitto, di AnconAmbiente (AN), alla presidenza dell’associazione, con 117 voti, consolidando così il suo ruolo guida. La conferma di Gitto rappresenta un segnale di continuità e stabilità, fondamentale per supportare aziende ed enti pubblici nella gestione dei servizi locali.

La nuova Giunta, rinnovata con membri eletti e coordinatori di settore, assicura una rappresentanza equilibrata dei principali ambiti dei servizi (acqua, rifiuti, energia, trasporti e farmacie ndr) rafforzando il dialogo con le istituzioni e la capacità di offrire supporto concreto alle imprese associate. I membri eletti della Giunta sono: Maddalena Ciancaleoni (CIIP, idrico), Fabio Marchetti (Astea Osimo, ambiente, idrico, gas ed energia), Paolo Gattafoni (Cosmari, rifiuti), Luca Pieri (Aspes, farmacie), Valeria Attili (Assm, idrico, gas, energia e trasporto) e Antonio Albunia (Tennacola, idrico). I coordinatori di settore, componenti di diritto della Giunta, includono: Andrea Dotti (Vivaservizi, idrico), Andrea Pierotti (Marche Multiservizi, ambiente e rifiuti), Giacomo Mattioli (Aset, energia e gas), Stefano Belardinelli (Contram, trasporti e mobilità) e Tiberio Belleggia (Farmacia Montefiore, farmacie).

Confservizi Centro Italia rappresenta società, aziende e enti pubblici che gestiscono i servizi locali nelle Marche e in Umbria. Nata il 20 maggio 1971 come Comitato Regionale Imprese Pubbliche Enti Locali (C.R.I.P.E.L.), ha assunto nel tempo le denominazioni Cispel Marche, Confservizi Marche e, dal 2025, Confservizi Centro Italia. L’associazione riunisce enti locali, aziende sanitarie, ospedaliere e altre realtà pubbliche, offrendo consulenza, supporto tecnico, organizzativo e formativo, promuovendo lo sviluppo dei servizi locali e il dialogo con le istituzioni.

Il Presidente rieletto, Antonio Gitto, ha sottolineato l’importanza di consolidare il lavoro svolto negli ultimi anni e di proseguire l’impegno a sostegno delle aziende e degli enti associati. “Ringrazio l’Assemblea per la fiducia rinnovata – ha dichiarato Gitto –. Il nostro obiettivo è continuare a promuovere servizi pubblici di qualità, innovativi e sostenibili, rafforzando il dialogo con le istituzioni e offrendo supporto concreto alle aziende associate”. L’Assemblea ha ricevuto attenzione anche dal mondo istituzionale regionale. Tiziano Consoli, assessore con deleghe a rifiuti, risorse idriche e servizi pubblici locali, ha evidenziato come l’associazione rappresenti un interlocutore strategico per garantire efficienza e sostenibilità dei servizi. “Confservizi Centro Italia svolge un ruolo fondamentale nella gestione dei servizi pubblici locali – ha sottolineato Consoli –. La Regione continuerà a collaborare con l’associazione per promuovere qualità, tutela delle risorse idriche, sviluppo delle infrastrutture e innovazione a beneficio dei cittadini”. Alessia Agordati, Direttore di Confservizi Centro Italia, ha rimarcato il ruolo della nuova Giunta nel rafforzare la rappresentanza delle imprese associate. “La nomina del Presidente e dei membri della Giunta è una tappa importante – ha spiegato Agordati –. L’obiettivo è qualificare ulteriormente i servizi locali, innovare con un approccio territoriale e garantire supporto costante a enti e aziende, rispondendo alle esigenze dei cittadini”.

