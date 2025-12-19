La provincia di Pesaro e Urbino, un territorio che si accende di magia

Il Natale che non ti aspetti tra concorso fotografico, presepi ed eventi diffusi

PESARO – Ancora pochi giorni per partecipare al concorso fotografico “Il presepe più bello”, una delle iniziative più sentite de Il Natale che non ti aspetti. Fino a domenica 21 dicembre è possibile inviare una foto del proprio presepe o del proprio villaggio di Natale all’indirizzo info@ilnatalechenontiaspetti.it. Dal 22 dicembre tutte le immagini ricevute saranno raccolte in un album dedicato sulla pagina Facebook della manifestazione e potranno essere votate fino al 2 gennaio 2026. La foto che otterrà il maggior numero di like sarà proclamata vincitrice il 3 gennaio e il suo autore riceverà un riconoscimento ufficiale dal direttivo Unpli.

Così come il contest anche il calendario degli appuntamenti entra nel vivo, a pochi giorni dal Natale, nel fine settimana del 20 e 21 dicembre.

A Fano, al Pincio tornano i mercatini artigianali, la pista di pattinaggio e la Casetta di Babbo Natale con giochi, laboratori e animazione per i più piccoli, mentre in piazza XX Settembre le voci dei bambini del coro “Scuole della Fortuna in Coro” porteranno la musica natalizia tra la gente. Il Teatro della Fortuna ospiterà il concerto di Natale “Note Solidali”, con il Complesso Bandistico Città di Fano e la partecipazione di Elisa Ridolfi e Massimo Morganti, seguito da un’asta benefica a favore dell’Oasi dell’Accoglienza. Non mancherà di stupire lo storico presepe di San Marco e, sotto l’albero in piazza, l’omaggio musicale a Michael Bublé.

A Fermignano il Natale si intreccia con cultura e creatività. Sabato 20 si apre con il trekking urbano dedicato alle famiglie, per poi proseguire tra piazza Garibaldi e corso Bramante con auguri sotto l’albero, esibizioni musicali, castagne e vin brulé, laboratori creativi e il concorso “BOOM: tra arte e cibo il futuro”, che coinvolge studenti e scuole del territorio. La domenica è pensata soprattutto per i più piccoli, con laboratori di biscotti, giochi, truccabimbi e attività creative, fino al momento conviviale conclusivo con la polenta offerta dall’Avis.

A Montelabbate sabato 20 torna uno degli appuntamenti più suggestivi, il Presepe Vivente, che dalle 17 alle 21 riporterà le strade del paese indietro nel tempo grazie alla rievocazione della Natività curata dalla Pro Loco, tra costumi storici e momenti di accoglienza per il pubblico.

Nello stesso fine settimana, a Canavaccio, il Natale passa anche dal teatro e dalla comunità, con lo spettacolo della Compagnia Dialettale di Urbino il sabato sera e la Festa degli Auguri la domenica, che coinvolgerà scuole, parrocchia e associazioni locali.

A Lucrezia di Cartoceto domenica 21 va in scena “Natale è… luci e colori in musica”, un pomeriggio animato da letture sotto l’albero, spettacoli di fuoco e trampoli, giochi per bambini, mercatini delle arti, dolci natalizi e l’arrivo di Babbo Natale, fino al grande concerto serale al Palasport “Alfeo Cercolani” con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Marco Polo, accompagnati dal Corpo Bandistico di Cartoceto.

Il programma di Fossombrone si sviluppa su due giornate: sabato 20 il centro si anima con l’Ufficio Postale di Babbo Natale, laboratori per bambini, zampognari e cori itineranti, pillole di teatro, la benedizione dei bambinelli e il grande spettacolo “Raggi di luce” tra musica, luci e neve. Domenica 21 è una vera giornata di festa, che si apre con una pedalata e una camminata a tema, prosegue con magia, musica, concerti, falò e animazioni lungo corso Garibaldi, illuminato e animato dalle attività commerciali aperte per l’occasione, e si chiude ancora una volta con lo spettacolo di luci.

A Rio Salso, in piazza Marchionni, la Pro Loco Fogliense propone per il 20 dicembre una serata di puro clima natalizio tra animazione per bambini, villaggio di Babbo Natale, sparaneve, dj set, esibizioni corali e un’area ristoro ricca di sapori tipici delle feste.

A Cagli il Natale si vive per tutto il fine settimana con mercatini, Casa di Babbo Natale, trenino gratuito per i bambini, laboratori, truccabimbi, pony, street food, castagne e vin brulé. Il sabato culmina con uno spettacolo di fuoco, mentre la domenica propone letture natalizie, cinema per bambini, concerti delle scuole e della Banda cittadina, fino al tradizionale Concerto sotto l’Albero.

A Gradara, oltre agli appuntamenti che animano i fine settimana, domenica 21 torna “Natale sotto l’albero”, con l’arrivo di Babbo Natale e tante animazioni realizzate in collaborazione con Avis, pensate per regalare stupore e sorrisi ai più piccoli.

A Urbino continua la XXV edizione de “Le Vie dei Presepi”, con oltre duecento natività diffuse in tutto il centro storico, visitabili ogni giorno dal 20 dicembre al 6 gennaio con un biglietto unico, un percorso che rende la città un grande museo a cielo aperto dedicato alla Natività.

In tutte le Pro Loco Unpli aderenti è possibile acquistare i biglietti della Lotteria che non ti aspetti, che mette in palio premi di grande valore, tra cui una crociera nel Mediterraneo, con tagliandi al costo di due euro cadauno. Per conoscere tutti i dettagli sui premi e restare aggiornati sul programma è possibile visitare il sito www.ilnatalechenontiaspetti.it e le pagine Facebook e Instagram della rete diffusa di eventi promossa da Unpli Pesaro Urbino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati