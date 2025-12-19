A teatro a Pergola “La più bella Stagione!” con grandi artisti e l’Orchestra Rossini

PERGOLA – Dopo il successo della scorsa stagione teatrale, torna anche nel nuovo anno “La più bella Stagione!”, il format ideato dall’Amministrazione comunale di ‘Pergola nel Cuore’, nella cornice del meraviglioso teatro ‘Angel Dal Foco’.

Con la confermata e proficua collaborazione con Amat e Orchestra Sinfonica Rossini, il programma propone dal 23 gennaio al 30 aprile ben sette appuntamenti che vedranno protagonisti artisti di fama internazionale e l’orchestra pesarese.

Il cartellone spazia dalla prosa alla musica classica, dalla commedia al tradizionale spettacolo per i più piccoli.

Sul palco dell’affascinante teatro pergolese, saliranno, tra gli altri, nomi del calibro di Sergio Muniz, Amanda Sandrelli e Rocio Muñoz Morales.

E’ già possibile sottoscrivere l’abbonamento o rinnovarlo: prezzo invariato ma con uno spettacolo in più. Cultura, spettacolo, musica: un’idea per un regalo di Natale originale e prezioso.

“Nel 2026 la stagione teatrale cresce ancora – sottolinea il sindaco Diego Sabatucci – sia nel numero che nella bellezza degli spettacoli, coinvolgendo il pubblico di tutte le età. Prosegue la collaborazione con Amat e con l’Orchestra Sinfonica Rossini, in un mix di spettacoli che vedranno salire sul palcoscenico pergolese artisti di fama internazionale, offrendo un calendario che unisce grandi nomi alla musica classica”.

Orgoglioso il vicesindaco e assessore ai Grandi eventi on. Antonio Baldelli: “’La più bella Stagione!”, un nome azzeccatissimo per la nostra stagione teatrale che anche quest’anno propone un programma di altissima qualità. Siamo veramente orgogliosi di regalare ai pergolesi e ai tanti che verranno a trovarci da fuori un cartellone straordinario, grazie alle pregevoli collaborazioni con Amat e l’orchestra Rossini. Il nostro è un piccolo teatro ma capace di far vivere grandi emozioni”.

“Con la città di Pergola – evidenzia il presidente dell’Osr Saul Salucci – ci lega un rapporto intenso che va anche oltre la stagione teatrale. Due saranno gli appuntamenti con l’Orchestra Rossini, “Lo Schiaccianoci” a febbraio e “Una cena a Broadway”, grande novità, in programma a marzo. Siamo molo contenti di questa bellissima collaborazione e aspettiamo tutti a teatro”.

A presentare gli spettacoli per Amat Carlotta Tringali: “Quest’anno una proposta ancor più di qualità, per una stagione che vuole far divertire ma anche riflettere. Grandi nomi e prime assolute a livello regionale: insomma un programma capace di soddisfare tutti i gusti, del quale siamo molto orgogliosi”.

Il sipario si alzerà venerdì 23 gennaio con lo spettacolo “Lapponia risate e bugie sotto la neve” con Sergio Muniz. Finlandia, tanta neve e una domanda campale: Babbo Natale esiste? È da qui che prende il via la commedia campione di incassi e di risate in Spagna e in Sud America.

Sabato 7 febbraio sarà la volta di ‘Vicini di casa’ con Amanda Sandrelli e, tra gli altri, Gigio Alberti, per la regia di Antonio Zavatteri. Il primo appuntamento con l’Orchestra Rossini sarà sabato 21 febbraio, quando proporrà ‘Lo schiaccianoci’.

Il mese di marzo si aprirà l’1 con l’appuntamento dedicato ai bambini “Mago per svago”, e proseguirà sabato 27. A deliziare il pubblico ancora l’Orchestra Rossini con “Una cena a Brodway”. Che siate amanti del teatro musicale, appassionati Disney o semplicemente in cerca di una serata speciale, questo concerto saprà conquistarvi nota dopo nota. Sarà una serata all’insegna della grande musica e del gusto: il foyer del teatro ospiterà una cena sulle note di Rossini: assoluta novità di questa Stagione.

Il 16 aprile si tornerà alla commedia con “Contrazioni pericolose”, scritto e diretto da Gabriele Pignotta, con Rocio Munoz.

Infine, il 30 aprile “Ancora in 2’ di e con Casa Abis, per la regia di Paolo Ruffini. Stella e Gabriele Abis, il divertentissimo duo social noto ai più come Casa Abis, tornano a teatro con uno spettacolo comico incentrato sulle dinamiche di coppia che li hanno resi famosi. Sul palcoscenico del teatro pergolese per la prima volta due personaggi dei social, con 400mila follower, famosi per i loro video sulla vita di coppia e le dinamiche familiari, i “nuovi Sandra e Raimondo”.

E come tradizione, anche in questa stagione torna l’Aperitivo a Teatro: l’Amministrazione comunale, in collaborazione con le aziende di prodotti tipici locali di qualità, è lieta di accogliere gli ospiti con un aperitivo di benvenuto. Prima di ogni spettacolo, a partire dalle ore 20.15 presso il Foyer, si potranno degustare alcuni tra i migliori prodotti del territorio.

L’antipasto della Stagione sarà servito il 29 dicembre alle 21 con il Concerto di Natale della Banda musicale ‘A. Escobar’ Città di pergola, diretta dal Maestro Daniele Quaglia.

Rinnovo abbonamenti il 19 e 20 dicembre; nuovi abbonamenti dal 21 dicembre presso la biglietteria del Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola (0721.734090) aperta tutti i giorni, escluso il lunedì, 10.00 – 12.30 e 15.30 – 18.30, o presso Amat.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati