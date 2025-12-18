Il Comandante Interregionale dei Carabinieri “Podgora” in visita al Comando Legione Marche per il tradizionale scambio di auguri

ANCONA – Il 18 dicembre 2025, in occasione delle imminenti festività, il Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli, Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora” di Roma, ha visitato il Comando della Legione Carabinieri “Marche” di Ancona dove è stato accolto dal Comandante della Legione, Generale di Brigata Nicola Conforti, insieme a una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri, nonché dai referenti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle Associazioni Professionali a carattere Sindacale tra Militari.

Nel corso dell’incontro il Generale Iacobelli ha espresso profonda stima e sincero apprezzamento per l’impegno quotidiano dei militari dell’Arma nella regione, evidenziando l’importanza di continuare ad operare, con entusiasmo e professionalità, per rispondere alle crescenti esigenze dei cittadini salvaguardando la dimensione “presidiaria” soprattutto nei piccoli centri, colpiti duramente dal sisma del 2016, dove le caserme dell’Arma hanno continuato a rappresentare un sicuro punto di riferimento.

Ha tenuto a sottolineare, a questo proposito, come l’Arma, lavorando in piena sinergia con le Prefetture e gli enti preposti, sia riuscita non solo a mantenere sempre operativi tali presidi ma anche a restituire un tangibile segno di speranza e ripartenza, con la recente inaugurazione della Stazione di Arquata del Tronto e la prossima riapertura di quella di Fiastra.

La visita è quindi significativamente proseguita presso i reparti operanti nel così detto “cratere” del terremoto (ossia le Stazioni di Caldarola, Valfornace, Fiastra, Ussita e Visso) ove, con straordinario spirito di servizio ed abnegazione, i carabinieri non hanno mai smesso di garantire il loro prezioso servizio nonostante le difficili condizioni logistiche in cui si sono trovati ad operare.

A loro, in particolare, l’Alto Ufficiale ha voluto esprimere la gratitudine e l’affetto di tutta l’Istituzione per la diuturna attività quotidianamente garantita in favore di un lembo di territorio così meraviglioso ma anche ancora visibilmente provato dall’importante evento calamitoso, portando, con la sua presenza, un tangibile segno di considerazione e riconoscenza e formulando, anche alle loro famiglie, i più fervidi voti augurali per le prossime festività.

