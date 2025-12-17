Mastrovincenzo (Pd): “Acquaroli e la destra negano il sostegno agli affitti per le famiglie in difficoltà”

ANCONA – “La destra non perde occasione per farsi propaganda sostenendo che vanno aiutati prima gli italiani, ma poi quando si tratta di stanziare risorse per le famiglie in difficoltà, puntualmente tira i remi in barca. Questo è quanto accaduto pure ieri, durante la seduta del consiglio regionale, quando la maggioranza che sostiene Acquaroli ha respinto la mia mozione che impegnava la giunta regionale a stanziare cospicue risorse nel prossimo bilancio di previsione per il sostegno agli affitti a favore dei nuclei familiari meno abbienti. Una scelta che si pone perfettamente in linea con quanto già fatto dal governo Meloni, il quale nel 2022, appena vinte le elezioni, azzerò lo specifico fondo nazionale”.

A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Mastrovincenzo.

“Vale la pena ricordare – aggiunge Mastrovincenzo – che fino al 2022 quel fondo prevedeva per le Marche quasi 8 milioni di euro e nel 2020, durante la crisi pandemica, la giunta di centrosinistra al governo delle Marche aveva stanziato oltre 4 milioni di euro, in aggiunta alle risorse nazionali. Evidentemente la giustizia sociale non è una priorità della destra marchigiana. Tanto è vero che, nella nostra regione, la questione abitativa è ormai una delle principali componenti della nuova povertà, insieme alla mancanza di reddito, di cure sanitarie e assistenza sociale, di un’adeguata istruzione. Eppure, di fronte a ciò, la giunta Acquaroli continua a non dare risposte alle famiglie marchigiane più fragili”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati