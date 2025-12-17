mercoledì, Dicembre 17, 2025
I Vigili del fuoco sono intervenuti dopo l’incendio di due canne fumarie

FANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, poco prima delle 21:00, per due incendi di canne fumarie: il primo a Fano, in via Lauro, e il secondo a Potenza Picena, lungo la Strada Statale Regina.
Le squadre di Fano e Civitanova Marche hanno provveduto allo spegnimento degli incendi e alla messa in sicurezza delle aree interessate.
Nel caso di Fano, l’appartamento coinvolto è stato reso momentaneamente non utilizzabile a causa dei danni provocati dal fumo.
Non si registrano persone coinvolte.

 

