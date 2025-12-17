Fano, incidente alla rotatoria tra via Roma e via della Giustizia con tre auto coinvolte

FANO – Paura ma fortunatamente nessuna conseguenza per le persone coinvolte nel sinistro stradale avvenuto questa mattina, intorno alle ore 9:15, all’intersezione rotatoria tra via Roma e via della Giustizia. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre autovetture, con l’intervento sul posto della Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità.

Secondo una prima ricostruzione, un’Alfa Romeo 147, condotta da un uomo residente a Fano con a bordo la sorella, percorreva via della Giustizia in direzione Pesaro-Ancona quando, giunta alla rotatoria, è entrata in collisione con un’Opel Adam che aveva già impegnato l’incrocio provenendo da via Roma, in direzione mare-monte. L’urto ha provocato la deviazione dell’Opel Adam verso destra, con l’invasione della corsia dell’opposto senso di marcia e il successivo impatto con una Volkswagen Golf ferma in prossimità dell’intersezione, condotta da un 31enne residente ad Ancona.

Nonostante la dinamica e i danni ai veicoli, tutte le persone coinvolte sono risultate illese. La Polizia Locale ha effettuato i rilievi di rito e avviato gli accertamenti necessari per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Durante le operazioni si sono registrati rallentamenti temporanei al traffico, poi regolarmente ripristinato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati