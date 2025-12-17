E’ morto Francesco Balleroni, se ne va un pezzo di storia dell’autotrasporto pesarese

Scomparso a 97 anni, aveva iniziato a lavorare nel dopoguerra. Il cordoglio della Cna pesarese e di Cna Fita

PESARO – Se ne va un pezzo dell’autotrasporto pesarese. CNA di Pesaro e Urbino e CNA Fita esprimono cordoglio per la scomparsa di Francesco Balleroni (97 anni), veterano dell’autotrasporto pesarese e fondatore della Balleroni AF srl, ora condotta dal figlio Alessandro e nella quale lavorano attualmente anche i nipoti: Gianmarco e Lorenzo.

Tre generazioni di autotrasportatori con la passione per il trasporto merci che deriva dall’impegno e dalla professionalità del fondatore. Pioniere del trasporto su gomma, Francesco Balleroni aveva iniziato a lavorare come camionista nel 1949 a soli 21 anni.

Una vita sulle strade di tutta Italia che lo ha portato a fondare una delle prime imprese di autotrasporto della provincia.

Da sempre associato alla CNA, ha sempre partecipato alla vita dell’azienda fino a pochi anni fa, a più di 90 anni.

CNA Pesaro e Urbino e CNA Fita esprimono cordoglio e rivolgono a tutti i familiari e ai dipendenti dell’azienda le più sentite condoglianze.

