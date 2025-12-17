Auto finisce nel giardino di un’abitazione, illeso il conducente

ANCONA – I Vigili del fuoco, poco prima delle 16:30 sono intervenuti tra via Pesaro e via Lamaticci, per un incidente stradale che ha visto un’autovettura terminare la corsa nel giardino di un’abitazione.

La persona alla guida è riuscita ad uscire autonomamente dal veicolo.

La squadra di Ancona è intervenuta con autogru per il recupero del mezzo e la messa in sicurezza dell’area.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati