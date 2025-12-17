Alice Savoretti nuovo tecnico nazionale

Traguardo ambito, tappa importante di un percorso da giocatrice e coach pro

JESI – Alice Savoretti, 33enne di Potenza Picena, coach dello staff del MTA Pro Team Jesi, ha conseguito nei giorni scorsi presso la sede del CONI a Roma il Diploma di Tecnico Nazionale FITP.

“Sono molto emozionata, si – afferma – è il compimento di un percorso durato vari anni, da quando diventai Maestro Nazionale nel 2016, quando smisi di giocare. Dopo i tre anni tecnici di attesa, ho iniziato il corso da Tecnico nazionale, biennio 2024/2025”.

Alice, un passato da professionista (403 singolo e 319 doppio WTA) ha iniziato nel 2017 il suo lavoro da coach in Spagna, allenando diverse giocatrici. Per tre anni la cilena Daniela Seguel (allora 140 WTA), giocando con lei le qualificazioni dei quattro tornei Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open).

Poi, dal 2020 al 2022, Sara Errani, da poco coach ufficiale di Jasmine Paolini, con la quale sta dominando il circuito mondiale del doppio.

“Con Sara ho iniziato come preparatrice fisica, poi, con Pablo (Errano, coach storico della Errani) che viaggiava poco, ho iniziato anch’io ad allenarla, e a girare il mondo con lei. Una bellissima esperienza, molto importante e gratificante per me”.

Successivamente, sempre in Spagna, il lavoro nel gruppo pro di Lourdes Dominguez Lino (30 best ranking WTA), allenando diverse giocatrici tra le quali la moldava Aliona Bobulova (128 WTA), la spagnola Guiomar Zuleta De Reales (184 WTA) e l’inglese Amanda Carreras (236 best ranking WTA).

Da tre anni Alice è… ritornata a casa, al MTA Jesi, dove iniziò da piccola la sua esperienza tennistica con Massimiliano Albarella, Head Coach del circolo jesino. Insieme a Paolo Ticà allenano un gruppo affiatato di tenniste professioniste, giovani e promettenti, in piena crescita tecnica e di maturazione verso le posizioni di vertice del circuito.

