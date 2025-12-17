mercoledì, Dicembre 17, 2025
Ultimo:
ANCONAEVENTIIN PRIMO PIANO

Ad Ancona un omaggio doveroso verso l’architetto Vincenzo Pirani

www.laltrogiornale.it

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Giovedì 18 dicembre, alle ore 15.30, una targa commemorativa verrà inaugurata in memoria dell’architetto Vincenzo Pirani.

Si tratta di un gesto, piccolo ma importante, voluto fortemente da enti, associazioni e privati cittadini, tutti accomunati dal desiderio di ricordare degnamente un uomo che ha fatto tanto per la sua Città.

Appuntamento quindi alle ore 15.30 e magari anche qualche minuto prima.

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it