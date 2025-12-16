Qual è la via d’uscita al mistero di Chiara?

di TIBERIO CRIVELLARO

Chiara, protagonista di un’allegorica, simbolica storia, ha un segreto che neppure la nostra Chiara sa. Non vi sto prendendo per i fondelli dato che mi sto trovando pure io in questo “intimo” rovaio. Già, perché Giovanna Albi, autrice del cervellotico romanzo “Il castello di carte” (Di Felice Edizioni – Collana gli occhi del pavone) non mi facilita “riordinare” sudette “carte” a mettervi sulla strada agevole per il vostro “castello”. Un romanzo a tratti bizzarro, anche witz (motto di spirito freudiano) condito di un qual umanesimo-scientifico-intellettuale. Non dico di arrendervi, anzi siate curiosi a decifrare il pamphlet. Vi do l’entrata del labirinto (sicuro da cui uscirete da bravi lettori): Chiara fa l’avvocatessa in uno Studio Associato, ed è “infamata” dalla donna delle pulizie con certe dicerie che…beh lasciamo perdere, via. Man mano che voltate pagina conoscerete anche i vari personaggi con cui l’autrice “gioca”. Fanno da testimonial (Chiara ci dialoga) i vari Sant’Agostino, Platone, Dante, Freud anche. Quasi una de-formazione letteraria-critica, se l’autrice mi permette il paragone. Va detto che il libro è avvincente, diversamente noioso come viene evidenziato dai colleghi prefazio, postfazio. Curiosa la lista delle varie tipologie del maschio trai quali Achille ed Ettore con pregi e difetti. Chiara, intrappolata da tante problematiche, è disarmante, tagliente, candidamente visionaria, lievemente autolesionista ma di straripante vitalità. L’amorino della sua vita è il piccolo Papotto che la tiene sulle righe. Ma che personaggio si è inventata Giovanna Albi, abile nella stesura, anche con qualche “azzardo” stile dark! La Albi spiazza il lettore tra l’essere svagata ma profonda? Diverte e anche un po’ commuove. Sappiate che di più non vi dico, sbrogliatevi la matassa e mettete il suo libro nel vostro albero di natale. Ave.

