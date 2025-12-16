Identità e cambiamento, l’Udc chiede una maggiore visibilità

SANT’IPPOLITO – Identità e cambiamento sono state le parole chiave emerse dall’incontro del coordinamento provinciale dell’Udc tenutosi a Reforzate.

I vertici del partito si sono riuniti per analizzare l’esito del voto delle elezioni regionali che ha visto in provincia di Pesaro crescere i consensi (+0,74%) in controtendenza con tutte le altre province delle Marche.

Un risultato questo, è stato sottolineato dal coordinatore Vittoriano Solazzi, ottenuto grazie al lavoro dei nostri candidati espressione del territorio e della struttura organizzativa locale.

L’Udc ha confermato l’elezione di un consigliere regionale, Luca Marconi, eletto in provincia di Macerata.

Certo si poteva fare di più è meglio ma dal punto di partenza si è comunque ottenuto un buon risultato.

Per crescere c’è bisogno di un’identità forte che possa esplicitare i valori di fondo che da sempre ci appartengono, hanno sottolineato gli intervenuti.

È cambiato tutto, il modo di fare politica è profondamente mutato, non ci sono più alla base proposte e ideologie, radicamento sul territorio e contatto con le persone, oggi la politica sembra correre dietro a leader carismatici e all’aggressività dei social nella ricerca spasmodica di follower.

“Noi dell’Udc – hanno detto a gran voce i referenti provinciali – vogliamo cambiare rotta, vogliamo tornare ad essere un partito che c’è sul territorio, che dice la sua con un progetto politico fatto di idee e di persone, che parla alla gente, che a testa alta si impegna per la giustizia sociale, nella lotta all’evasione fiscale, per difendere il rispetto dell’altro e della vita, per costruire percorsi di pace e non violenza come forma di gestione dei conflitti”.

Per questo il coordinamento provinciale dell’Udc chiede un cambio di passo anche agli organismi nazionali perché con una maggiore visibilità, presenza e corresponsabilità riportino il partito alla sua originaria essenza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati