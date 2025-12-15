lunedì, Dicembre 15, 2025
Scontro frontale tra due auto, i feriti soccorsi e portati in ospedale

FILOTTRANO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco prima delle 13:00 in via Sant’Anna per un incidente frontale tra due autovetture, alimentate rispettivamente a GPL e a metano.
La squadra di Osimo, in collaborazione con il personale del 118, ha estratto le persone rimaste all’interno dei veicoli e ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento.
La strada è rimasta chiusa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Presenti sul posto anche i Carabinieri.

 

