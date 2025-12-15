lunedì, Dicembre 15, 2025
L’Avis di Mombaroccio promuove la donazione di sangue

MOMBAROCCIO – L’Avis comunale di Mombaroccio promuove la donazione di sangue e plasma come un gesto altruistico fondamentale per salvare vite, sottolineando che è gratuita, sicura e volontaria.

L’impatto diretto sulla salute pubblica è importantissimo. I cittadini sono stati invitati a diventare donatori regolari, beneficiando del plasma per farmaci e del sangue per le trasfusioni.

 

