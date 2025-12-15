martedì, Dicembre 16, 2025
CRONACAIN PRIMO PIANOJESI

Jesi, concluso l’intervento di asfaltatura in Via Montegranale 

JESI – Intervento di asfaltatura, appena concluso, per un totale di 190.000 per il ripristino e la messa in sicurezza di Via Montegranale.

L’opera è stata realizzata in continuità con i lavori di ripristino della condotta idrica interrata che la società Viva Servizi ha effettuato sulla carreggiata.

L’intervento ha quindi contribuito a un ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza stradale sulla via.

