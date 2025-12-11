Tragico incidente nella notte, auto si scontra con un autoarticolato

STAFFOLO – I Vigili del fuoco sono intervenuti la notte scorsa lungo la Strada provinciale 502, in località Coste di Staffolo, per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e un autoarticolato.

La squadra dei Vigili del fuoco di Jesi ha provveduto all’estricazione ed alla consegna del conducente della vettura al personale sanitario del 118 di Cingoli, che ne ha purtroppo constatato il decesso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di competenza.

