Testimoniare la guerra per costruire la pace

Il cristiano palestinese Nizar Lama di Betlemme ha incontrato alcune comunità parrocchiali

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – In questi giorni, il cristiano palestinese Nizar Lama, proveniente da Betlemme, si è intrattenuto in una serie nutrita di brevi incontri, nel corso dei quali ha parlato delle difficoltà in cui vive la gente in Cisgiordania.

Nizar è una guida turistica che accompagna i turisti italiani che visitano la Terrasanta, ha 36 anni, è laureato in Turismo presso l’Università di Betlemme e parla molto bene la lingua italiana, grazie ai corsi dell’Istituto di Cultura Dante Alighieri, che da sempre favorisce la diffusione della nostra cultura in tutto il mondo.

In tempi normali, ogni anno almeno tre milioni di persone visitano la Terrasanta, in quanto il turismo religioso rappresenta una delle risorse più importanti della gente di Palestina. Ma dal 7 ottobre del 2023 tutto è cambiato, nessuno visita più i luoghi che hanno visto la predicazione di Gesù, e la situazione della gente è diventata di grande sofferenza.

Il turismo religioso dà lavoro a Betlemme a centoventi imprese artigianali, che arrivano ad occupare oltre cinquemila persone, cristiani e musulmani, e si può ben intuire come la cancellazione del turismo religioso abbia portato all’impoverimento di gran parte della popolazione, che riesce a sopravvivere con enormi difficoltà. Betlemme è una piccola realtà di 1.800 famiglie, che vivono prevalentemente di turismo, e l’attuale critica situazione rende molti disoccupati.

Compito di Nizar è stato quello di raccogliere fondi per poter rilanciare l’attività artigianale e turistica, a cominciare dalla vendita di alcuni oggetti fatti con legno d’ulivo della sua terra. Nizar ha incontrato numerose comunità parrocchiali: giovedì 4 dicembre alle ore 21.00 è stato ad Osimo, presso la sala San Francesco del Convento di San Giuseppe da Copertino; domenica 7 alle ore 18.00 a Falconara, preso la parrocchia San Giuseppe, e non potevano mancare le presenze ad Ancona: venerdì 5 alle ore 17.00 al teatrino di San Cosma, sabato 6 alle ore 21.00 presso la parrocchia del Sacro Cuore di Ponterosso e Passo Varano, domenica 7 alla Santa Messa delle ore 10.30 presso la chiesa di Maria Santa Madre di Dio di Torrette e lunedì 8 alle ore 10.30 presso la parrocchia “San Marcellino” di Palombina Nuova.

Gli incontri sono stati organizzati grazie alla disponibilità dei soci del MASCI, il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, della regione Marche che, già in passato, si era adoperata in tal senso. In particolare, la Comunità Ancona 2 si è occupata della logistica degli incontri, tanto che il proprio magister, Alessandro Lucchetti, ha nominato Nizar Lama componente onorario della Comunità stessa, consegnandogli il fazzolettone azzurro, segno inconfondibile della fratellanza internazionale scout che accomuna anche tutti i soci del MASCI italiano.

Pur nelle odierne difficoltà, Nizar, uomo di pace, si è detto ottimista e speranzoso. Vorrei concludere con un aneddoto riportato dallo stesso Nizar: “quando mi sono accorto che mia figlia, Sara, si era messa a giocare con un bambino ebreo, sono scoppiato a piangere”. Ebbene, questo è un piccolo grande segno che lascia sperare che le giovani generazioni potranno condurci nel prossimo futuro verso un cammino di Pace, a dispetto dei venti di guerra che troppo spesso hanno insanguinato la Palestina.

Se qualcuno fosse interessato ad aiutare Nizar ed i cristiani di Betlemme, è pregato di dare la sua offerta, anche con versamento presso i seguenti c/c bancari:

Intestazione : Nizar Muneer Ibrahim Lama

Banca : QUDS BANK , Palestine, BejtJala

IBAN : PS59ALDN050200568910430061000

per aiutare l’ orfanotrofio di Betlemme :

Intestazione: Compagnia delle figlie della carità di San Vincenzo De Paoli

banca : MERCANTILE-DISCOUNT BANK LTD Salah Eddin , Salah Eddin street 42 Jerusalem 95908 Israel

IBAN : IL070176380000001229631

