Michele Caporossi: “Troppe contraddizioni sugli Ospedali di Comunità”

ANCONA – Il consigliere Michele Caporossi, del gruppo Progetto Marche Vive, presenta una interrogazione alla Giunta regionale sugli Ospedali di Comunità. “Ospedali di Comunita’: contraddizioni, confusione e criticità nella programmazione regionale. I nodi cominciano a venire al pettine. Proclami e promesse della campagna elettorale vengono disattesi nei primi atti della nuova amministrazione”, afferma Caporossi. È il caso degli Ospedali di Comunità, oggetto di una delibera della Giunta regionale evidentemente presa senza una puntuale ricognizione delle strutture residenziali della sanità e senza dire con quale personale e con quali risorse potranno essere gestiti.

La delibera regionale dimentica ad esempio l’Ospedale di Comunità di Fossombrone e alcuni posti letto di cure intermedie già esistenti, tra cui quelli gestite dall’Inrca di Ancona a Residenza Dorica. Occorre fare chiarezza anche per Sassocorvaro, capire per quale motivo in Provincia di Macerata si invertono i posti letto delle strutture di Treia e Corridonia, se a Senigallia il nuovo Ospedale di Comunità si realizzerà al posto di una struttura residenziale già esistente per anziani con conseguente perdita di posti letto residenziali.

Occorre inoltre chiarire la previsione del Piano Socio Sanitario vigente relativamente ai presidi di emergenza- urgenza previsti in tre Ospedali di Comunita: Fossombrone, Cagli e Sassocorvaro. Si registrano infine differenze tra un territorio e l’altro che non hanno motivazioni tecniche e che sembrano piuttosto dettate da considerazioni geopolitiche. Non sono infatti adeguate le previsioni per le aree interne, per la Vallesina, per Ascoli Piceno e per la Valle del Musone, in particolare per la città di Osimo, unica fra le città di medie dimensioni a non avere in prospettiva alcuna struttura sanitaria sul proprio territorio, ad eccezione di un Poliambulatorio, quando l’ospedale per acuti verrà trasferito a Camerano.

“Mi auguro, nell’interesse della nostra comunità- evidenzia il consigliere Caporossi- che l’Assessore Calcinaro si renda conto della necessità di costruire daccapo un sistema di programmazione che lasci fuori dalla porta demagogia e propaganda e ascolti da vicino i gravi problemi che i cittadini marchigiani quotidianamente affrontano nel rapporto con il servizio sanitario regionale. Si rimettano al centro le competenze per governare la nostra salute!”.

