L’annuncio del sindaco Fiordelmondo: “Amazon aprirà ufficialmente a settembre 2026”

JESI – “Ho appena ricevuto la comunicazione ufficiale che Amazon aprirà ufficialmente a settembre 2026”. L’annuncio è del sindaco Lorenzo Fiordelmondo, contattato dai responsabili della multinazionale che lo hanno informato dalla data di apertura dell’hub alla Coppetella.

“Le interlocuzioni costanti che abbiamo mantenuto, soprattutto in quest’ultimo periodo – ha aggiunto il sindaco – portano oggi alla comunicazione ufficiale particolarmente attesa. Abbiamo di fronte una nuova esperienza da decodificare su cui sarà importante la sollecitazione di energie ed intelligenze per governare questo grande momento di cambiamento.

È una casualità forse non scontata – rileva Fiordelmondo – che questo annuncio giunga esattamente quattro anni dopo una notizia tutt’altro che positiva per l’occupazione della nostra città, come la chiusura della Caterpillar. Entra ufficialmente in campo un nuovo importante soggetto col quale costruire un percorso in grado di offrire sviluppo industriale, economico e sociale al nostro territorio.

Sarà cura dell’Amministrazione comunale contribuire a fornire puntuali aggiornamenti anche relativamente alle procedure di selezione del personale che Amazon intende avviare”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati