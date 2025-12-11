Fano, incidente con un ferito in via Roma all’intersezione con via XXVII Agosto

FANO – Nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 18, si è verificato un incidente stradale in via Roma, all’altezza dell’intersezione con via XXVII Agosto, che ha visto coinvolti un’autovettura e un ciclomotore condotto da un minorenne.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale, un’autovettura Lancia Musa, condotta da una donna fanese, classe 1978, con a bordo la figlia del 2005, stava percorrendo via XXVII Agosto in direzione sud–nord. Giunta all’incrocio con via Roma, in presenza di un incolonnamento di veicoli, la conducente si è vista cedere il passaggio da un’auto proveniente dalla sua sinistra lungo via Roma. A quel punto ha impegnato l’intersezione.

Nello stesso frangente, lungo via Roma, in direzione monte–mare, sopraggiungeva un ciclomotore Booster condotto da un ragazzo di Fano, classe 2009. L’impatto è avvenuto tra la parte anteriore dell’autovettura e la parte anteriore–laterale destra del ciclomotore.

La donna e la giovane passeggera a bordo della Lancia Musa sono rimaste illese. Il conducente del ciclomotore è stato invece trasportato al Pronto Soccorso di Fano in codice giallo.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Fano per i rilievi di legge, la gestione della viabilità e la ricostruzione dettagliata della dinamica del sinistro.

