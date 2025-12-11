Coldiretti Marche celebra il riconoscimento Unesco con i cuochi contadini: c’è il fermano Devid Bordoni

ANCONA – Coldiretti Marche, Campagna Amica e Terranostra festeggiano l’ingresso della cucina italiana tra i patrimoni immateriali dell’Unesco con l’orgoglio di chi ha contribuito in prima linea a questo traguardo. Anche gli agricoltori marchigiani, infatti, hanno sostenuto la candidatura attraverso una serie di video realizzati dai propri cuochi contadini di Campagna Amica, ambasciatori autentici di una tradizione gastronomica che unisce territorio, qualità e identità.

A livello nazionale spicca quello di Devid Bordoni, volto simbolo dell’agriturismo dalla sua azienda agricola di Lapedona e con le sue ricette che raccontano il quotidiano della vita rurale. I suoi Maccheroncini di Campofilone al ragù hanno preso parte a questa narrazione corale che profuma di terra, di storia e di tradizioni.

Nelle immagini diffuse da Coldiretti e Campagna Amica scorrono gesti semplici e antichi: mani che impastano, raccolgono, trasformano. Una narrazione spontanea che nelle Marche trova terreno fertile grazie alla ricchezza dei prodotti locali e alla diversità dei paesaggi agricoli, dalle colline dell’entroterra ai borghi costieri. Contributi che hanno rafforzato un percorso coronato dal via libera del Comitato riunito a Nuova Delhi e che oggi rappresenta un’opportunità di sviluppo per l’intero Paese: per il 94% degli italiani il riconoscimento Unesco è infatti un volano per l’economia e per la tutela della qualità.

In una fase in cui la cucina italiana vale 251 miliardi di euro nel mondo e cresce la minaccia dell’italian sounding, l’impegno dei cuochi contadini marchigiani assume un valore doppio: custodire la tradizione e raccontarla al mondo con autenticità. Un ruolo che proseguirà anche attraverso l’Accademia della cultura enogastronomica italiana, nata per formare le nuove generazioni e rafforzare la presenza del vero Made in Italy nel mondo.

