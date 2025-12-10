Revocato lo sciopero nazionale del settore ambientale: servizi regolari nei Comuni gestiti da AnconAmbiente

ANCONA – AnconAmbiente S.p.A. informa che lo sciopero nazionale degli operatori dell’igiene ambientale, previsto per oggi mercoledì 10 dicembre 2025, è stato revocato a seguito del raggiungimento, nella tarda serata di ieri, di un’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Servizi Ambientali per il triennio 2025-2027.

L’intesa, maturata dopo un’articolata e intensa trattativa tra le Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel e le controparti datoriali, ha determinato la sospensione della mobilitazione e l’annullamento di tutte le iniziative di protesta programmate. Vengono così meno le motivazioni che avevano portato alla proclamazione dello sciopero nazionale.

Grazie alla revoca tempestiva, nei Comuni di Ancona, Cerreto d’Esi, Fabriano, Sassoferrato e Serra De’ Conti i servizi di raccolta rifiuti e igiene urbana si stanno svolgendo regolarmente, senza alcun disagio per la cittadinanza.

Si precisa inoltre che, come stabilito a livello nazionale, non saranno adottati provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori che, non informati in tempo utile, abbiano aderito nelle prime ore della mattinata allo sciopero già revocato. Eventuali assenze potranno essere, su richiesta, coperte con ferie o permessi secondo la normativa vigente.

L’accordo raggiunto rappresenta un passaggio significativo nel percorso di rinnovo contrattuale, valorizzando il ruolo degli operatori e rafforzando tutele e riconoscimenti economici per l’intera categoria.

«La revoca dello sciopero – ha dichiarato Antonio Gitto Presidente di AnconAmbiente S.p.A. – è una notizia positiva sia per i lavoratori sia per i cittadini. Accogliamo con soddisfazione l’ipotesi di accordo raggiunta a livello nazionale, che riconosce l’impegno di un settore essenziale per il benessere delle nostre comunità. Ringrazio i dipendenti per il senso di responsabilità dimostrato e i cittadini per la fiducia riposta nel nostro lavoro quotidiano. Continueremo a garantire servizi puntuali, di qualità e sempre orientati alla crescita e alla sostenibilità».

