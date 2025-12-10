Al via i lavori di messa in sicurezza del fosso Rio Stacciola nel quartiere di Ponte Rio

MONDOLFO– Sono ufficialmente iniziati i lavori di messa in sicurezza del fosso “Rio Stacciola”, un intervento fondamentale per la mitigazione del rischio idrogeologico nel quartiere di Ponte Rio.

L’opera è stata resa possibile grazie all’ottenimento di un contributo di 1 milione e 125 mila euro concesso al Comune di Mondolfo, a seguito della partecipazione al Bando “Interventi di messa in sicurezza edifici e territorio” del Ministero dell’Interno.

L’intervento è di cruciale importanza per il quartiere di Ponte Rio, duramente colpito in passato dal violento nubifragio del 2014, che causò ingenti danni e l’evacuazione di alcune famiglie.

I lavori dureranno circa 5 mesi e si concentreranno sul tratto di alveo che arriva fino al ponte sulla S.S. 424 “Pergolese”. Il progetto prevede la pulizia del fosso e la creazione di un nuovo canale in cemento che sarà raccordato a monte con le sponde naturali del fosso e a valle con il ponte esistente sulla S.S. 424.

L’obiettivo è aumentare la capacità di deflusso, riducendo così al massimo le criticità in caso di eventi meteorologici intensi.

Il vicesindaco di Mondolfo, Alice Andreoni e l’assessore ai Lavori Pubblici, Filomena Tiritiello, hanno effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo nell’area di cantiere: “L’avvio di questo cantiere rappresenta la risposta concreta ad un impegno preso con i residenti del quartiere di Ponte Rio, su un’area vulnerabile e duramente provata in passato. Un ulteriore e significativo intervento che si inserisce nella nostra strategia di riduzione del rischio idrogeologico su tutto il territorio comunale.

Grazie all’impegno costante nella programmazione siamo riusciti ad intercettare risorse fondamentali (il finanziamento del Ministero dell’Interno) che hanno permesso la realizzazione di questo intervento.

L’opera di regimazione idraulica che stiamo realizzando, con la creazione del nuovo canale in cemento e la pulizia dell’intero tratto, aumenterà la capacità di deflusso delle acque garantendo una maggiore sicurezza al quartiere.

Il nostro obiettivo primario resta quello di ridurre al massimo le criticità in caso di eventi meteorologici intensi. Come Amministrazione comunale proseguiremo con determinazione su questa strada, convinti che la sicurezza del territorio sia un investimento essenziale per il futuro del comune”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati