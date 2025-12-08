“Un pane per tutti”, un grandissimo successo a Pesaro

Un cuore grande per la Caritas Diocesana. “Ogni Opera d’amore fatta con il cuore avvicina a Dio” Madre Teresa di Calcutta questo il mood della giornata

PESARO – Al ristorante La Giara di Pesaro l’umanità ha preso vita. Come ormai da tradizione si è svolto il pranzo conviviale e solidale con la raccolta fondi a favore di Caritas Diocesana di Pesaro, realizzato dall’idea della famiglia Scaglioni Gianluca e Roberto titolari dell’omonimo ristorante e il loro staff, in collaborazione con l’Associazione dei Medici Cattolici Pesaro, Urbino e Fano, Presidente Dott. Simone Domenico Aspriello.

Protagonisti gli ospiti e il folto pubblico che ha aderito a questa nobile iniziativa, abbiamo vissuto momenti davvero unici, ad iniziare dall’ottima cucina della tradizione che ha incontrato la cultura e la solidarietà.

Soprattutto in questo periodo di attesa del Natale, avendo a cuore anche chi vive situazioni di fragilità è un segno importante per avere uno sguardo rivolto non solo verso sé stessi.

La Caritas Diocesana è stata presente al pranzo con alcuni volontari e ospiti delle proprie strutture di accoglienza.

Francesca Guidi direttore artistico e conduttrice dell’evento ha cercato di lasciare un’emozione coinvolgente negli occhi e cuori dei partecipanti con estrema sensibilità.

Ha aperto la giornata la voce straordinaria di Bruno Mercatelli con brani omaggio ad Ornella Vanoni e Sandro Giacobbe.

I saluti dell’amministrazione con la presenza del Vice Sindaco del Comune di Pesaro Daniele Vimini e l’assessore Sara Mengucci .

Importante anche la presenza contributiva e partecipativa delle associazioni del territorio Lions Club Della Rovere Pesaro rappresentata dalla Presidente Emanuela Rossi, Rotary Club Urbino con il Presidente Antonio Vona, Rotaract Club Urbino Campus University con la Vice Presidente Adele Pretelli.

La cantante Claudia Elia ha incantato il pubblico in sala con il suo timbro caldo e potente e con la dolcezza della sua giovane età .

A susseguirsi l’originale e frizzante esibizione della compagnia Chora con i ballerini di pizzica Massimo Bertoloni e Francesca Cardinali.

La scenografia in sala parlava di arte ,cultura e bellezza con l’esposizione delle meravigliose opere d’arte degli artisti: Renato Arzeni, Giancarlo Alessandroni, Debora Lisotti, Lino Stronati Stroli, Mara Pianosi, Tiziano Donzelli.

L’ ospite del gusto e narratore poetico dell’enogastronomia Italiana Giuseppe Cristini ha incuriosito i presenti con il suo discorso legato alla tradizione culinaria e alla priorità e importanza di garantire un pasto per tutti gli esseri umani.

Lo staff del Ristorante La Giara ha messo a disposizione il suo cuore nelle loro mansioni lavorando gratuitamente.

Le opere donate dagli artisti per l’asta benefica , hanno spaziato dalla pittura, all’acquarello, ceramica nell’interpretazione creativa delle loro personalità e’ stato un grande successo con la vendita di tutte le opere , insieme alla raccolta fondi del pranzo è stato donato a Caritas Diocesana di Pesaro la somma di 1735 euro .

Obbiettivo raggiunto con l’unione di più forze, e il buon cuore di chi si è portato a casa l’arte solidale.

In chiusura Bruno Mercatelli ci ha fatto ballare e tutti in pista con amore fraterno e la gioia nel ricordo di questa bellissima giornata. Un ringraziamento speciale a Tele2000 e al fotografo ufficiale Luigi Stella.

