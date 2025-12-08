martedì, Dicembre 9, 2025
Ultimo:
CRONACAIN PRIMO PIANOMAROTTA

In fiamme a Marotta il capanno di un’abitazione

www.laltrogiornale.it

MAROTTA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 15 in via Primo Maggio, a Marotta di Mondolfo. per l’incendio di un capanno contenente varie attrezzature.

Sul posto è accorsa la squadra di Fano, supportata da tre ulteriori mezzi provenienti da Pesaro, Senigallia ed Ancona, che ha provveduto allo spegnimento delle fiamme ed alla messa in sicurezza dell’area interessata.

Presenti sul posto anche i Carabinieri della stazione di Marotta.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it