Sciopero nazionale il 10 dicembre: possibili disagi nei Comuni serviti da AnconAmbiente

ANCONA – AnconAmbiente S.p.A. informa che, in occasione dello sciopero nazionale del settore ambientale proclamato dalle Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel per mercoledì 10 dicembre 2025, potranno verificarsi riduzioni o sospensioni dei servizi di raccolta rifiuti e igiene urbana nei Comuni di Ancona, Cerreto d’Esi, Fabriano, Sassoferrato e Serra De’ Conti.

L’astensione dal lavoro riguarda l’intero turno giornaliero ed è stata indetta nell’ambito delle trattative nazionali per il rinnovo del Contratto Collettivo dei Servizi Ambientali. Come previsto dalla normativa vigente (legge 146/90 e successive modifiche) e dall’Accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001, saranno comunque assicurati i servizi minimi essenziali, in particolare per utenze sensibili quali strutture sanitarie, scolastiche, militari e mercati.

AnconAmbiente invita i cittadini a:

Esporre e conferire esclusivamente la frazione di rifiuto prevista dal calendario di raccolta ;

; ritirare i contenitori qualora non venissero raccolti durante la giornata;

qualora non venissero raccolti durante la giornata; ripresentare la frazione di rifiuto al turno successivo, secondo il calendario ufficiale.

Per informazioni dettagliate e aggiornamenti sulla raccolta porta a porta, è possibile consultare il calendario dei rifiuti al seguente link: https://www.anconambiente.it/parte-il-porta-a-porta/

AnconAmbiente S.p.A. ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati