“Chiamatemi Federichino!” della giornalista Talita Frezzi alla fiera “Più libri più liberi” di Roma

ROMA – C’è anche il libro “Chiamatemi Federichino!” della scrittrice e giornalista jesina Talita Frezzi, edito da Laruffa, alla Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria 2025 “Più libri più Liberi” dal 4 all’8 dicembre a La Nuvola di Roma. Promossa dall’Associazione Italiana Editori (Aie) e sostenuta dal Ministero della Cultura, da Centro per il Libro e la Lettura, Regione Lazio, Comune di Roma, Camera di Commercio Roma e OpportunItaly, la fiera ha attirato già nelle prime giornate tantissimo pubblico di tutte le età. Nello spazio dedicato all’editoria per ragazzi è stato accolto anche il libro di favole sui primi anni di vita dell’imperatore svevo Federico II, scritto dalla giornalista Talita Frezzi con il patrocinio del Comune di Jesi, Provincia di Ancona, Ordine dei Giornalisti delle Marche e Museo Federico II Stupor Mundi.

Il libro è stato realizzato con la collaborazione scientifica della Fondazione Federico II Hohenstaufen di Jesi e Centro Studi Federiciani, prefazione dell’attore e studioso federiciano Pippo Franco. Si trova nello stand della Casa editrice Laruffa (piano terra, stand B23).

«Una grande opportunità per Federichino partecipare a questa importante Fiera nazionale della Piccola e Media Editoria – dice Talita Frezzi – ringrazio l’editore Roberto Laruffa per aver adottato il mio libro per la seconda ristampa, permettendogli dunque di avere un canale di diffusione molto più ampio e di entrare in contatto con le istituzioni scolastiche. Spero che, come la prima edizione del 2017, Federichino possa arrivare nelle famiglie e nelle scuole, coinvolgendo i lettori nelle storie fantastiche del piccolo imperatore dal cuore jesino».

Il libro, rinnovato nel formato ma con la stessa veste grafica e gli accattivanti disegni di Martina Meta Molinari, raccoglie otto favole tra fantasia e realtà sulla vita di Federico II di Svevia. Ogni storia ha una morale esplicita con messaggi educativi positivi, cui i bambini e ragazzi possono attingere. Il libro ha già conquistato la fiducia di tante insegnanti appassionate della storia dell’Imperatore, ritenendolo uno strumento capace di dare un valore aggiunto alla storia studiata in classe. Ne sono nati progetti, spettacoli teatrali, elaborati, disegni, giornate del libro dedicate, incontri con i bambini. Federichino dalla sua Jesi è arrivato in Germania, a Palermo, Agrigento, Bari, Lecce, Avellino, Taranto, Foggia, Lucera, Torino, Catania. E’ entrato nelle scuole dell’infanzia, negli Istituti comprensivi, nei Comuni e nelle associazioni culturali e turistiche, ma soprattutto nelle famiglie. Il Rotary club Jesi e l’Associazione Aesis Publica hanno voluto Federichino come testimonial del progetto di promozione turistica “Scopri la Città-Discover the Town”, tradotto in 6 lingue. Sarà possibile visitare la Fiera fino all’8 dicembre (www.plpl.it) mentre sarà possibile acquistare “Chiamatemi Federichino!” al Museo Stupor Mundi di Jesi oppure online su www.laruffaeditore.it o su Amazon.

