Inagibile dopo un incendio un appartamento al terzo piano di un edificio

JESI – I Vigili del fuoco di Jesi, con il supporto dell’autobotte e dell’autoscala provenienti dalla sede centrale di Ancona, sono intervenuti poco prima delle ore 17 per un incendio sviluppatosi al terzo ed ultimo piano di un condominio composto da sei appartamenti.

Non si registrano feriti. Dall’abitazione coinvolta è però stato tratto in salvo un piccolo gatto, trovato in condizioni critiche a causa del fumo. Grazie all’intervento congiunto dei Vigili del fuoco e del personale sanitario del 118, che gli ha somministrato ossigeno, l’animale si è ripreso.

L’appartamento interessato, completamente invaso dal fumo, è stato dichiarato inagibile. Sono in fase di valutazione le condizioni igienico-sanitarie delle altre unità immobiliari.

