Torna a Mondolfo il più grande presepio vivente della riviera adriatica

MONDOLFO – Sempre nuovo e mai eguale a se stesso torna per Natale 2025 a Mondolfo Presepepaese, il più grande presepio vivente della riviera adriatica. Uno dei borghi più belli d’Italia si appresta a vivere il Natale con la sacra rappresentazione che da almeno trentuno anni anima la città a balcone sul mare.

Edizione sempre innovativa, dove percorsi, itinerari, ambientazioni di volta in volta propongono spazi e aree alternative del castello martiniano, l’abitato antico racchiuso dalla duplice cortina muraria quattrocentesca frutto del genio dell’architetto rinascimentale al servizio dei Della Rovere e dei Montefeltro. Presepepaese Natale 2025 andrà in scena venerdì 26 dicembre (in caso di pioggia rinviato a domenica 28 dicembre) e, ancora, domenica 4 gennaio (in caso di pioggia martedì 6 gennaio 2026) sempre dalle ore 17,30 alle ore 19. Presepepaese 2025 vuole evidenziare il tratto del centro storico comprendente l’ampliazione quattrocentesca dell’abitato antico, quel nucleo urbano che – esposto verso il sorgere del sole – si caratterizza per una urbanistica con strade poste a semicerchio lungo le curve di livello della collina su cui sorge il castello, vie e scale che convergono verso la “strata magna – la Via Grande” che collega il varco di porta Santa Maria con la piazza del Comune, cuore del castello martiniano.

Giorno di Santo Stefano e vigilia dell’Epifania le due date prescelte dai volontari della Parrocchia con la preziosa collaborazione del Comune di Mondolfo e dell’associazionismo locale per un presepio vivente a cinque minuti dall’uscita A14 di Marotta-Mondolfo. Edizione 2025 che conferma anche per Mondolfo l’ingresso gratuito a Presepepaese, perché chiunque possa essere partecipe della narrazione del Mistero della Nascita del Cristo, vivendo il messaggio di salvezza universale e di pace del Natale, alla luce di centinaia di lumi ed altrettanti figuranti.

Mondolfo vi attende Venerdì 26 dicembre e domenica 4 gennaio dalle ore 17,30 alle ore 19 (con recuperi solo in caso di maltempo); ingresso a Presepepaese, alla luce delle fiaccole, gratuito. Info per Presepepaese: www.parrocchiamondolfo.it; tel. 0721.957257

