Scontro frontale tra due auto, i conducenti trasportati in ospedale

FABRIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 18:30 in via Cortina San Venanzo, per un incidente tra due autovetture che si sono scontrate frontalmente.

La squadra di Fabriano ha collaborato con il personale sanitario del 118 per prestare assistenza ai due conducenti rimasti feriti. Entrambi sono stati trasportati al Pronto Soccorso a bordo di due ambulanze del 118.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi.

