Nei prossimi mesi a Marotta Nord previsti nuovi interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

MAROTTA – Si è tenuta l’assemblea pubblica promossa dall’Amministrazione comunale per aggiornare i cittadini sui lavori che prenderanno avvio nei prossimi mesi, volti alla riduzione del rischio allagamenti nel quartiere di Marotta Nord.

L’attenzione si è focalizzata sull’intervento strategico relativo alla realizzazione di due vasche di laminazione: la prima realizzata dal Comune di Mondolfo nei pressi del campo sportivo di via Martini, la seconda realizzata da una ditta privata come opera compensativa, nella zona a monte della prima vasca.

Queste due opere avranno la finalità di rallentare e ridurre la portata delle acque provenienti dall’autostrada che attualmente confluiscono nel fosso di via Illica. Le acque verranno raccolte dalle due vasche, che hanno una capacità complessiva di 7.000 mc di invaso, e verranno rilasciate gradualmente nel fosso di via Illica, mitigando così il rischio idrogeologico di via Dalmazia e delle vie limitrofe.

Il Comune di Mondolfo prosegue nell’elaborazione di ulteriori opere per la mitigazione del rischio allagamenti. In particolare, è terminata la progettazione del canale di raccolta delle acque meteoriche di Via Dalmazia, per il quale è già stata presentata domanda di finanziamento sulla piattaforma Rendis del Ministero dell’Ambiente. Si tratta di un intervento analogo a quello realizzato in via Corfù che percorrerà via Dalmazia per tutta la sua lunghezza collegandosi alla zona mare all’altezza di piazzale Ricci.

“Prosegue l’impegno per la messa in sicurezza del quartiere di Marotta Nord e dei cittadini che abitano in questa zona.” Ha dichiarato il vicesindaco Alice Andreoni “Le opere che realizzeremo nei prossimi mesi sono il frutto di un grande lavoro che questa amministrazione ha avviato già negli anni precedenti. La mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio è un tema che rappresenta da sempre una nostra priorità”.

All’assemblea pubblica ha preso parte anche il Consigliere regionale Nicola Barbieri, che ha confermato la vicinanza e l’attenzione della Regione Marche alle esigenze del territorio in materia di rischio idrogeologico e, in particolare, alle problematiche che riguardano il quartiere di Marotta nord.

